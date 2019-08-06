У Туреччині назвали теми переговорів із Зеленським

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Вівторок, 6 серпня 2019, 09:02

Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія та безпека, а також оборонна промисловість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на QHA.

Сторони сподіваються домовитися про подальші спільні кроки в оборонній промисловості, адже вже мають високий рівень співпраці в розвитку ВМС України і Туреччини, в сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних комплексів, літаків та іншої техніки, сказано в матеріалі.

"Відомо, що президент України Володимир Зеленський налаштований вирішити інфраструктурну проблему країни. Наводячи приклади з дорожньої системи Туреччини. Це підвищує досягнення турецьких підрядників. Це питання буде розглядатися на двосторонніх переговорах", - йдеться у матеріалі.

Обговорюватимуть також проблеми, пов'язані з російською окупацією Криму.

Зеленського як почесного гостя запросили на щорічну зустріч турецьких послів. "Таке запрошення - найкраще вираження поваги та довіри, проявлене до іноземного державного діяча, а також добра можливість для доброзичливої ​​України висловити себе у світі", - пише медіа.

5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

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Теми: Туреччина Україна Зеленський


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