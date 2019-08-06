Коломойський хотів найняти телеведучим пропагандиста Соловйова – росЗМІ

Джерело: російське видання РБК

Олігарх Ігор Коломойський вів переговори про прийом на роботу російського телеведучого-пропагандиста Володимира Соловйова. Видання стверджує, що про це йому розповів сам бізнесмен.

Пряма мова: "Соловйов мав працювати на "1 + 1"... Він у свій час переїхав до Ізраїлю, в 2011 або 2012 році, коли у нього були якісь неприємності в Росії. І він досить серйозно про це думав. У нас з ним готувалося навіть підписання контракту і вже навіть обговорювали фінансові питання".

Деталі: За словами Коломойського, пише РБК, Соловйову пропонували посаду ведучого авторської програми. Згодом журналіста "пробачили" і він повернувся до Росії. При цьому бізнесмен підкреслив, що сам з Соловйовим не зустрічався. Переговори в Ізраїлі вів двоюрідний брат журналіста Олександр Шапіро, який, за словами Коломойського, "був його товаришем", з яким вони разом навчалися.

Крім того, розповідає російське видання, Коломойський високо оцінив професійні якості ведучого.

Пряма мова: "Якщо з точки зору пропагандиста, то він номер один".

Деталі: поспілкувалося РБК і з Соловйовим. Той заявив, що не знає ніякого Шапіро і "ніяких проблем" в Росії у 2010-2011 роках у нього не було.

Нагадаємо: Соловйов веде програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Хто проти?" на телеканалі "Росія 1". Велику кількість випусків він присвячує Україні. У них він поширює кремлівську пропаганду про події в сусідній країні.