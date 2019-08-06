Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський хотів найняти телеведучим пропагандиста Соловйова – росЗМІ

Вівторок, 6 серпня 2019, 12:55

Джерело: російське видання РБК

Олігарх Ігор Коломойський вів переговори про прийом на роботу російського телеведучого-пропагандиста Володимира Соловйова. Видання стверджує, що про це йому розповів сам бізнесмен.

Пряма мова: "Соловйов мав працювати на "1 + 1"... Він у свій час переїхав до Ізраїлю, в 2011 або 2012 році, коли у нього були якісь неприємності в Росії. І він досить серйозно про це думав. У нас з ним готувалося навіть підписання контракту і вже навіть обговорювали фінансові питання".

Деталі: За словами Коломойського, пише РБК, Соловйову пропонували посаду ведучого авторської програми. Згодом журналіста "пробачили" і він повернувся до Росії. При цьому бізнесмен підкреслив, що сам з Соловйовим не зустрічався. Переговори в Ізраїлі вів двоюрідний брат журналіста Олександр Шапіро, який, за словами Коломойського, "був його товаришем", з яким вони разом навчалися.

Крім того, розповідає російське видання, Коломойський високо оцінив професійні якості ведучого.

Пряма мова: "Якщо з точки зору пропагандиста, то він номер один".

Деталі: поспілкувалося РБК і з Соловйовим. Той заявив, що не знає ніякого Шапіро і "ніяких проблем" в Росії у 2010-2011 роках у нього не було.

Нагадаємо: Соловйов веде програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" і "Хто проти?" на телеканалі "Росія 1". Велику кількість випусків він присвячує Україні. У них він поширює кремлівську пропаганду про події в сусідній країні.

Теми: КоломойськийРосіяпропагандателебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Коломойський
Націоналізація "Альфи", погрози Коломойського та зношені долари – що розповіла ЕП заступниця голови НБУ
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: