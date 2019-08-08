Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Менеджер держбанку за хабарі списував проблемні кредити

Четвер, 8 серпня 2019, 08:45

Менеджер Одеської філії одного з державних банків систематично вимагав хабарі за списання кредиторської заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що "вигода" становила 50% від розміру позики.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабара у розмірі майже 45 тисяч гривень.

 
фото сбу

Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень.

Повідомляється, що під час обшуків у нього виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".

 
фото сбу

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання і одержання хабара).

Українська правда
Теми: СБУбанкихабаркредит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
СБУ
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
Силовики викрили на держзраді нардепа від ОПЗЖ, у нього йдуть обшуки
Кулініч, Наумов, Баканов: справа колишнього топа СБУ про зраду обросла нестиковками
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: