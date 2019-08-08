Менеджер держбанку за хабарі списував проблемні кредити

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Четвер, 8 серпня 2019, 08:45

Менеджер Одеської філії одного з державних банків систематично вимагав хабарі за списання кредиторської заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що "вигода" становила 50% від розміру позики.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабара у розмірі майже 45 тисяч гривень.

 
фото сбу

Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень.

Повідомляється, що під час обшуків у нього виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".

 
фото сбу

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання і одержання хабара).

Українська правда

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Теми: СБУ банки хабар кредит


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