Рада у четвер не розглядатиме розпуск ЦВК – Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що Верховна Рада у четвер, 12 вересня не буде розглядати питання про звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ні... Я думаю, що не буде".

"Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК".

Деталі: На запитання журналістів, чи є в Раді 300 голосів за прийняття такого рішення, лідер фракції сказав, що домовленості по голосах немає і це питання взагалі не обговорювалося.

На питання, чи може парламент розглянути розпуск ЦВК в п'ятницю, 13 вересня, депутат відповів, що це з'ясується ввечері в четвер, і "ніхто не може сказати, що буде завтра".

Що було раніше: У профільному комітеті Ради говорили, що парламент вже 12 вересня може розглянути подання президента Володимира Зеленського про звільнення ЦВК.

Вранці у четвер народним депутатам роздали на руки постанову про звільнення.

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