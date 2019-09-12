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Рада у четвер не розглядатиме розпуск ЦВК – Арахамія

Четвер, 12 вересня 2019, 12:59

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що Верховна Рада у четвер, 12 вересня не буде розглядати питання про звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ні... Я думаю, що не буде".

"Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК".

Деталі: На запитання журналістів, чи є в Раді 300 голосів за прийняття такого рішення, лідер фракції сказав, що домовленості по голосах немає і це питання взагалі не обговорювалося.

На питання, чи може парламент розглянути розпуск ЦВК в п'ятницю, 13 вересня, депутат відповів, що це з'ясується ввечері в четвер, і "ніхто не може сказати, що буде завтра".

Що було раніше: У профільному комітеті Ради говорили, що парламент вже 12 вересня може розглянути подання президента Володимира Зеленського про звільнення ЦВК.

Вранці у четвер народним депутатам роздали на руки постанову про звільнення.

Знати більше: Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Чому Зеленський розпускає ЦВК?

Нагадаємо:

  • 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
  • Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.
  • За словами Рудика його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Розрив між опонентами – 1015 голосів.
  • ЦВК відкинула звинувачення Зеленського, які нівелюють легітимність виборів, і сприймає свій розпуск як політично вмотивоване рішення.
  • Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та "рівновіддалено" від усіх політичних партій.
  • 11 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКВерховна РадаСлуга народуАрахамія
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