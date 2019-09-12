Рада в четверг не будет рассматривать роспуск ЦИК – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что Верховная Рада в четверг 12 сентября не будет рассматривать вопрос об увольнении членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нет… Я думаю, что не будет".

"Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК".

Детали: На вопрос журналистов, есть ли в Раде 300 голосов за принятие такого решения, лидер фракции сказал, что договоренности о голосах нет и этот вопрос вообще не обсуждался.

На вопрос, может ли парламент рассмотреть розпуск ЦИК в пятницу, 13 сентября, депутат ответил, что это выяснится вечером в четверг, и "никто не может сказать, что будет завтра".

Что было раньше: В профильном комитете Рады говорили, что парламент уже 12 сентября может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского об увольнении ЦИК.

Утром в четверг народным депутатам раздали на руки постановление об увольнении.

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Напомним: