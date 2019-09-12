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Рада в четверг не будет рассматривать роспуск ЦИК – Арахамия

Четверг, 12 сентября 2019, 12:59

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что Верховная Рада в четверг 12 сентября не будет рассматривать вопрос об увольнении членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нет… Я думаю, что не будет".

"Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК".

Детали: На вопрос журналистов, есть ли в Раде 300 голосов за принятие такого решения, лидер фракции сказал, что договоренности о голосах нет и этот вопрос вообще не обсуждался.

На вопрос, может ли парламент рассмотреть розпуск ЦИК в пятницу, 13 сентября, депутат ответил, что это выяснится вечером в четверг, и "никто не может сказать, что будет завтра".

Что было раньше: В профильном комитете Рады говорили, что парламент уже 12 сентября может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского об увольнении ЦИК.

Утром в четверг народным депутатам раздали на руки постановление об увольнении.

Знать больше: Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг

Почему Зеленский распускает ЦИК?

Напомним:

  • 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
  • Также причиной для роспуска указывается позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, второе место на выборах в этом округе кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами – 1015 голосов.
  • ЦИК отвергла обвинения президента Владимира Зеленского, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.
  • Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.
  • 11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского.

Темы: ЦИКВерховная РадаСлуга народаАрахамия
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