Звільнені моряки запросили Зеленського на весілля і отримали від нього годинники

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Четвер, 12 вересня 2019, 16:08

Президент Володимир Зеленський каже, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла  в Одесі для моряків, звільнених з російського полону.

Джерело: повідомлення Офісу президента про зустріч Зеленського з моряками та їхніми родичами

Деталі: Моряки подякували президенту за повернення додому, а декілька з них запросили главу держави на власні весілля.

Під час зустрічі Зеленський вручив морякам подарунки – президентські годинники.

Учасники зустрічі також подякували президенту за те, що він носив на руках браслети з іменами моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема, з боку засобів масової інформації.

 
фото: офіс президента
 
фото: офіс президента
 
фото: офіс президента

На оприлюднених фото видно, що глава держави подарував морякам годинники українського бренду Kleynod, який на своєму сайті хизується, зокрема, швейцарським механізмом і клієнтами серед шоу-бізнесу, героїв України, політиків.

В Офісі президента додали, що зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

 
фото: офіс президента

Зеленський привітав моряків і подякував їхнім рідним за підтримку.

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Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Історія питання: 

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ.
  • В Україну повернулись 24 полонені моряки та 11 політв’язнів.
  • До Росії полетіли 35 громадян Росії та України, яких українські правоохоронці переслідували за різними злочинами, зокрема, держзраду, дезертирство, участь у терористичній організації тощо.

Українська правда

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Теми: моряки Зеленський


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