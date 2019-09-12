Звільнені моряки запросили Зеленського на весілля і отримали від нього годинники

Президент Володимир Зеленський каже, що наразі вже вирішене питання з виділенням житла в Одесі для моряків, звільнених з російського полону.

Джерело: повідомлення Офісу президента про зустріч Зеленського з моряками та їхніми родичами

Деталі: Моряки подякували президенту за повернення додому, а декілька з них запросили главу держави на власні весілля.

Під час зустрічі Зеленський вручив морякам подарунки – президентські годинники.

Учасники зустрічі також подякували президенту за те, що він носив на руках браслети з іменами моряків, адже це підтримувало увагу до проблеми звільнення українців, зокрема, з боку засобів масової інформації.

фото: офіс президента

фото: офіс президента

фото: офіс президента

На оприлюднених фото видно, що глава держави подарував морякам годинники українського бренду Kleynod, який на своєму сайті хизується, зокрема, швейцарським механізмом і клієнтами серед шоу-бізнесу, героїв України, політиків.

В Офісі президента додали, що зустріч відбулася у неформальній атмосфері на парковому подвір’ї Маріїнського палацу у Києві.

фото: офіс президента

Зеленський привітав моряків і подякував їхнім рідним за підтримку.

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