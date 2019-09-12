Освобожденные моряки пригласили Зеленского на свадьбы и получили от него часы

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Четверг, 12 сентября 2019, 15:08

Владимир Зеленский говорит, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья в Одессе для моряков, освобожденных из русского плена.

Источник: сообщение Офиса президента о встрече Зеленского с моряками и их родственниками

Детали: Моряки поблагодарили президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки – президентские часы.

Участники встречи также поблагодарили президента за то, что он носил на руках браслеты с именами моряков, так как это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности, со стороны средств массовой информации.

 
 
 

В Офисе президента добавили, что встреча состоялась в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Зеленский поздравил моряков и поблагодарил их родных за поддержку.

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Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

История вопроса:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
  • В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 политзаключенных.
  • В Россию полетели 35 граждан России и Украины, которых украинские правоохранители преследовали за разные преступления, в частности, госизмену, дезертирство, участие в террористической организации и тому подобное.

Украинская правда

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Темы: моряки Зеленский


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