Освобожденные моряки пригласили Зеленского на свадьбы и получили от него часы
Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья в Одессе для моряков, освобожденных из русского плена.
Источник: сообщение Офиса президента о встрече Зеленского с моряками и их родственниками
Детали: Моряки поблагодарили президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.
Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки – президентские часы.
Участники встречи также поблагодарили президента за то, что он носил на руках браслеты с именами моряков, так как это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности, со стороны средств массовой информации.
На обнародованных фото видно, что глава государства подарил морякам часы украинского бренда Kleynod, который на своем сайте хвастается, в частности, швейцарским механизмом и клиентами среди шоу-бизнеса, героев Украины, политиков.
В Офисе президента добавили, что встреча состоялась в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.
Зеленский поздравил моряков и поблагодарил их родных за поддержку.
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Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
История вопроса:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
- В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 политзаключенных.
- В Россию полетели 35 граждан России и Украины, которых украинские правоохранители преследовали за разные преступления, в частности, госизмену, дезертирство, участие в террористической организации и тому подобное.