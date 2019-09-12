Злочинців серед підлеглих Рябошапки шукатиме екс-суддя, який провалив іспит

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Четвер, 12 вересня 2019, 18:35

Керівником Генеральної інспекції Генпрокуратури призначили колишнього суддю Ількіна Садагат огли Нуруллаєва, який не склав суддівський іспит і був визнаний таким, що не відповідає посаді.

Джерело: повідомлення на сайті ГПУ

За інформацією на сайті прокуратури, Нуруллаєва призначили 12 вересня.

Генеральна інспекція, яку він очолив, займається розслідуванням злочинів працівників прокуратури, проводить службові розслідування і перевірки.

З 2012 року Нуруллаєв працював суддею Харківського окружного адміністративного суду. 

У грудні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала його таким, що не відповідає займаній посаді. ВККС рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити Нуруллаєв.

Суддя взявся судитись через це рішення і вимагав переглянути результати іспиту. Водночас, у серпні 2019 року він сам подав у відставку.

Нуруллаєв зробив це раніше, ніж його встигли звільнити через нескладений іспит, і 15 серпня 2019 року був відправлений у відставку.

5 вересня Нуруллаєв подав декларацію як кандидат на посаду у Генпрокуратуру. Згідно з документом, це саме той Нуруллаєв, який працював суддею у Харкові.

Відповідно до офіційної біографії чиновника, він народився в Азербайджані у 1967 році. Закінчив спочатку Харківський інститут інженерів залізничного транспорту імені С.М. Кірова, а згодом здобув правову освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

З 1990 по 2011 роки обіймав посади в органах Внутрішніх справ України.

Є доцентом кафедри юракадемії імені Ярослава Мудрого.

За минулий рік Нуруллаєв задекларував 246,3 тисячі гривень суддівської зарплати, ще 39,6 тисячі – викладацької та 91 тисячу пенсії.

Колишній суддя вказав, що має 1,2 мільйона гривень готівкових накопичень, а з цінного майна зазначив лише нерухомість. Він із родиною володіє двома квартирами, кількома земельними ділянками та будинком на 534 квадратних метрів у Харкові.

Передісторія: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати призначили Руслана Рябошапку новим генеральним прокурором замість Юрія Луценка, який того ж дня подав у відставку.
  • Новий генпрокурор вже звільнив керівників 16 обласних прокуратур і  головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
  • Місце Матіоса віддали екс-нардепу Віктору Чумаку.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Рябошапка


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