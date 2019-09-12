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Преступников среди подчиненных Рябошапки будет искать экс-судья, который провалил экзамен

Четверг, 12 сентября 2019, 18:35
Преступников среди подчиненных Рябошапки будет искать экс-судья, который провалил экзамен

Руководителем Генеральной инспекции Генпрокуратуры назначили бывшего судью Илькина Садагат оглы Нуруллаева, который не сдал судейский экзамен и был признан не соответствующим должности.

Источник: сообщения на сайте ГПУ

По информации на сайте прокуратуры, Нуруллаева назначили 12 сентября.

Генеральная инспекция, которую он возглавил, занимается расследованием преступлений сотрудников прокуратуры, проводит служебные расследования и проверки.

С 2012 года Нуруллаев работал судьей Харьковского окружного административного суда.

В декабре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей признала его таким, что не соответствует занимаемой должности. ВККС рекомендовала Высшему совету правосудия уволить Нуруллаев.

Судья взялся судиться из-за этого решения и требовал пересмотреть результаты экзамена. В то же время, в августе 2019 года он сам подал в отставку.

Нуруллаев сделал это раньше, чем его успели уволить из-за несданного экзамена, и 15 августа 2019 года был отправлен в отставку.

5 сентября Нуруллаев подал декларацию в качестве кандидата на должность в Генпрокуратуру. Согласно документу, это именно тот Нуруллаев, который работал судьей в Харькове.

Согласно официальной биографии чиновника, он родился в Азербайджане в 1967 году. Окончил сначала Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта имени С.М. Кирова, а впоследствии получил правовое образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

С 1990 по 2011 годы занимал должности в органах внутренних дел Украины.

Является доцентом кафедры юракадемии имени Ярослава Мудрого.

За прошлый год Нуруллаев задекларировал 246,3 тысячи гривен судейской зарплаты, еще 39,6 тысячи – преподавательской и 91 тысячу пенсии.

Бывший судья указал, что имеет 1,2 миллиона гривен наличных накоплений, а из ценного имущества отметил только недвижимость. Он с семьей владеет двумя квартирами, несколькими земельными участками и домом на 534 квадратных метров в Харькове.

Предыстория:

  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты назначили Руслана Рябошапку новым генеральным прокурором вместо Юрия Луценко, который в тот же день подал в отставку.
  • Новый генпрокурор уже уволил руководителей 16 областных прокуратур и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
  • Место Матиоса отдали экс-нардепу Виктор Чумаку.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураРябошапка
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