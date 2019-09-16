Балух розповів про стан здоров'я: Феофанією не обмежиться...

Визволений із російської в’язниці кримчанин Володимир Балух розповів, що має певні не критичні проблеми зі здоров’ям, і лікування потребуватиме часу.

Джерело: прес-конференція Балуха в кризовому медіа-центрі

Пряма мова: "Лікар, який веде мене у Феофанії, сказала таку фразу, що "дякувати Богові і батькам, запас міцності виявився досить таки суттєвим", тобто до якихось критичних речей не дійшло. Є певні проблеми, вони вирішуються. Це буде тривалий процес, він не закінчиться перебуванням зараз у Феофанії... Але бачите… як я виглядаю, так і почуваюся".

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