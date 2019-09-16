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Балух розповів про стан здоров'я: Феофанією не обмежиться...

Понеділок, 16 вересня 2019, 13:55

Визволений із російської в’язниці кримчанин Володимир Балух розповів, що має певні не критичні проблеми зі здоров’ям, і лікування потребуватиме часу.

Джерело: прес-конференція Балуха в кризовому медіа-центрі

Пряма мова: "Лікар, який веде мене у Феофанії, сказала таку фразу, що "дякувати Богові і батькам, запас міцності виявився досить таки суттєвим", тобто до якихось критичних речей не дійшло. Є певні проблеми, вони вирішуються. Це буде тривалий процес, він не закінчиться перебуванням зараз у Феофанії... Але бачите… як я виглядаю, так і почуваюся".

 

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія:

  • 4 серпня 2017 року окупанти засудили Володимира Балуха до 3 років 7 місяцівв колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.
  • 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.
  • Балух на понад 200 днів оголошував голодування, протестуючи проти вироку.
  • Після обміну політв’язнів за формулою "35 українців на 35 росіян", який відбувся 7 вересня 2019 року, адвокатка Ольга Дінзе заявляла, що Торжоцький міжрайонний суд розглядатиме скаргу захисту Балуха через його безперервне перебування у штрафному ізоляторі в колонії.

Українська правда

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Теми: Балухзаручники
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