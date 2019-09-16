Балух рассказал о состоянии здоровья: Феофанией не ограничится...

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Понедельник, 16 сентября 2019, 13:55

Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Владимир Балух рассказал, что имеет некоторые не критичные проблемы со здоровьем, лечение которых потребует времени.

Источник: пресс-конференция Балуха в кризисном медиа-центре

Прямая речь: "Врач, который ведет меня в Феофании, сказала такую ​​фразу, что "Слава Богу и родителям, запас прочности оказался довольно существенным", т.е. до каких-то критических вещей не дошло. Есть определенные проблемы, они решаются. Это будет длительный процесс, он не закончится пребыванием сейчас в Феофании... Ну видите... как я выгляжу, так и чувствую себя".

 

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Предыстория:

  • 4 августа 2017 года оккупанты осудили Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцамв колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, На самом деле, Балух вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.
  • 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годамлишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.
  • Балух более чем 200 дней объявлял голодовку, протестуя против приговора.
  • После обменаполитзаключенных по формуле "35 украинцев на 35 россиян", который состоялся 7 сентября 2019 года, адвокат Ольга Динзе заявляла, что Торжокский межрайонный суд рассматрит жалобу защиты Балуха на его непрерывное пребывание в штрафном изоляторе в колонии.

Украинская правда

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Темы: Балух заложники


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