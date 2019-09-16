Балух рассказал о состоянии здоровья: Феофанией не ограничится...

Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Владимир Балух рассказал, что имеет некоторые не критичные проблемы со здоровьем, лечение которых потребует времени.

Источник: пресс-конференция Балуха в кризисном медиа-центре

Прямая речь: "Врач, который ведет меня в Феофании, сказала такую ​​фразу, что "Слава Богу и родителям, запас прочности оказался довольно существенным", т.е. до каких-то критических вещей не дошло. Есть определенные проблемы, они решаются. Это будет длительный процесс, он не закончится пребыванием сейчас в Феофании... Ну видите... как я выгляжу, так и чувствую себя".

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