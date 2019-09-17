Міністр МЗС назвав "формулу Зеленського" по Донбасу
Умовна "формула Зеленського" для врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає реалізацію державою очікувань народу України.
Джерело: спіч міністра закордонних справ Вадима Пристайко в ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.
"Формули Пристайка" ще немає, є умовна "формула Зеленського". Вона говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які можемо зробити, відповідаючи на очікування в першу чергу нашого народу", - сказав Пристайко.
Як пояснив міністр, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами і символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення.
У цьому контексті Пристайко нагадав про спробу відбудувати міст у Станиці Луганській. Окрім того, за його словами, Президент України пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.
"Такі кроки - це є основа умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року. А закінчується "формула Зеленського" фразою, що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися і читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув", - сказав Пристайко.
Водночас міністр зауважив, що у письмовому вигляді "формули Зеленського" не існує - він її щойно сформулював, тому вона не дуже чітка. Тож, за словами міністра, йому треба буде зустрітися з Президентом і "накидати її швиденько".
"Якими можуть бути радикальні кроки? Я вам скажу, що Президент - це Верховний головнокомандувач. У нього, зрештою, немає іншого виходу як захищатися до кінця - це наша держава, у нас іншої немає", - резюмував очільник МЗС.
Нагадаємо:
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- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
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- 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.
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