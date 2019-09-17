Міністр МЗС назвав "формулу Зеленського" по Донбасу

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Вівторок, 17 вересня 2019, 03:31

Умовна "формула Зеленського" для врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає реалізацію державою очікувань народу України.

Джерело: спіч міністра закордонних справ Вадима Пристайко в ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.

"Формули Пристайка" ще немає, є умовна "формула Зеленського". Вона говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які можемо зробити, відповідаючи на очікування в першу чергу нашого народу", - сказав Пристайко.

Як пояснив міністр, це означає, що Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами і символами" дотягнутися до українського народу, який залишився  по той бік лінії зіткнення.

У цьому контексті Пристайко нагадав про спробу відбудувати міст у Станиці Луганській. Окрім того, за його словами, Президент України пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз на рік.

"Такі кроки - це є основа умовної "формули Зеленського", в кінці якої стоїть: якщо ми найближчим часом не зможемо, склавши  всі ці заходи, розв’язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових інших радикальних заходів. На все про все у нас є від пів року до року. А закінчується "формула Зеленського" фразою,  що у нас немає п’яти років, аби продовжувати переговори та кожного дня прокидатися і читати, кого застрелив снайпер, і хто де загинув", - сказав Пристайко.

Водночас міністр зауважив, що у письмовому вигляді "формули Зеленського" не існує - він її щойно сформулював, тому вона не дуже чітка. Тож, за словами міністра, йому треба буде зустрітися з Президентом  і "накидати її швиденько".

"Якими можуть бути радикальні кроки? Я вам скажу, що Президент - це Верховний головнокомандувач. У нього, зрештою, немає іншого виходу як захищатися до кінця - це наша держава, у нас іншої немає", - резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо:

  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст, оскільки блокпост бойовиків знято.  
  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти тоді відмовилися від "дзеркальних" дій.

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Теми: Пристайко МЗС Зеленський


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