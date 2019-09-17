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Глава МИД назвал "формулу Зеленского" по Донбассу

Вторник, 17 сентября 2019, 03:31
Глава МИД назвал формулу Зеленского по Донбассу

Условная "формула Зеленского" для урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает реализацию государством ожиданий народа Украины.

Источник: спич министра иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" передает Укринформ.

"Формулы Пристайко" еще нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал министр.

Пристайко пояснил, что это означает, что Украина будет пытаться вызволить из плена всех украинцев и "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии столкновения.

В этом контексте Пристайко напомнил о попытке восстановить мост в Станице Луганской. Кроме того, по его словам, Президент Украины предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

"Такие шаги - это основа условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.

Вместе с тем министр заметил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует - он ее только что сформулировал, поэтому она не очень четкая. Та что, по словам министра, ему надо будет встретиться с Президентом и "набросать ее быстренько".

"Какими могут быть радикальные шаги? Я вам скажу, что Президент - это Верховный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет другого выхода как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД.

Напомним:

  • 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начнут строить мост, поскольку боевики сняли свой блокпост. 
  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПристайкоМИДЗеленский
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