Пристайко: Формула обміну "всіх на всіх" – нежиттєздатна

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає нежиттєздатною формулу обміну утримуваними особами "всіх на всіх".

Джерело: "Радіо Свобода".

Пряма мова Пристайка: "Що стосується обміну, то я вам скажу, що ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, насправді не є життєздатною".

Деталі: За його словами, проблема у тому, що потрібно дуже чітко погодити, хто ці "всі на всі".

Пристайко також додав, що якщо у списках з’являться кримінальні авторитети, "які є друзями тих, що перебувають з того боку, але не мають ніякого стосунку до цього конфлікту", то списки на обмін погоджувати не будуть.

Що було раніше: 14 вересня глава МЗС Вадим Пристайко заявив про плани провести наступний обмін з Росією "найближчим часом".

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