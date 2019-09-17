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Пристайко: Формула обміну "всіх на всіх" – нежиттєздатна

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:39

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає нежиттєздатною формулу обміну утримуваними особами "всіх на всіх".

Джерело: "Радіо Свобода".

Пряма мова Пристайка: "Що стосується обміну, то я вам скажу, що ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, насправді не є життєздатною".

Деталі: За його словами, проблема у тому, що потрібно дуже чітко погодити, хто ці "всі на всі".

Пристайко також додав, що якщо у списках з’являться кримінальні авторитети, "які є друзями тих, що перебувають з того боку, але не мають ніякого стосунку до цього конфлікту", то списки на обмін погоджувати не будуть.

Що було раніше: 14 вересня глава МЗС Вадим Пристайко заявив про плани провести наступний обмін з Росією "найближчим часом". 

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Передісторія:

  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.  
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.
  • 7 вересня повноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України. 
  • У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців. 
  • 10 вересня Денісова заявила, що є перспективи ще одного обміну утримуваними особами між Україною та Росією до кінця року.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна можуть провести новий обмін утримуваними особами, але процес буде дуже кропітним і розтягнутим у часі.
  • 13 вересня на 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES в Києві президент Володимир Зеленський заявив про підготовку списків для подальшого звільнення українців з Росії та окупованих територій.
  • У той же день український омбудсмен Людмила Денісова уточнила, що Київ уже передав Москві списки утримуваних в Росії і Криму громадян України.

Теми: УкраїнаРосіяполонені
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