Пристайко Формула обмена "всех на всех" – нежизнеспособна

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает нежизнеспособной формулу обмена удерживаемыми лицами "всех на всех".

Источник: "Радио Свобода".

Прямая речь Пристайко: "Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной".

Детали: По его словам, проблема в том, что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все".

Пристайко также добавил, что если в списках появятся уголовные авторитеты, "которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, но не имеют никакого отношения к этому конфликту", то списки на обмен согласовывать не будут.

Что было раньше: 14 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил о планах провести следующий обмен с Россией "в ближайшее время".

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