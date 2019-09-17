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Пристайко Формула обмена "всех на всех" – нежизнеспособна

Вторник, 17 сентября 2019, 12:39

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает нежизнеспособной формулу обмена удерживаемыми лицами "всех на всех".

Источник: "Радио Свобода".

Прямая речь Пристайко: "Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной".

Детали: По его словам, проблема в том, что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все".

Пристайко также добавил, что если в списках появятся уголовные авторитеты, "которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, но не имеют никакого отношения к этому конфликту", то списки на обмен согласовывать не будут.

Что было раньше: 14 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил о планах провести следующий обмен с Россией "в ближайшее время".

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Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев
  • 10 сентября Денисова заявила, что есть перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.
  • 13 сентября на 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев с России и оккупированных территорий.
  • В тот же день украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что Киев уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

Темы: УкраинаРосcияпленные
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