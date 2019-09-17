Посольство США закликає покарати замовників залякування Гонтаревої

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Вівторок, 17 вересня 2019, 14:09

Посольство США в Україні сподівається, що правоохоронці покарають і виконавців, і замовників нападів на колишню голову Нацбанку України Валерію Гонтареву та погроз їй.

Джерело: Facebook-сторінка американського посольства в Києві

Пряма мова: "Ми долучаємося до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої.

Ми солідарні з українським народом і сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але ї тих, хто замовив такі напади".

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева, яка зараз проживає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням. Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
  • Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили. 
  • Навесні, ще до повернення Ігоря Коломойського до України, американські ЗМІ повідомляли, що Федеральне бюро розслідувань США веде проти українського олігарха розслідування стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. 
  • 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Українська правда

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Теми: Гонтарева США Коломойський


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