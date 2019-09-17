Посольство США закликає покарати замовників залякування Гонтаревої

Посольство США в Україні сподівається, що правоохоронці покарають і виконавців, і замовників нападів на колишню голову Нацбанку України Валерію Гонтареву та погроз їй.

Джерело: Facebook-сторінка американського посольства в Києві

Пряма мова: "Ми долучаємося до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої.

Ми солідарні з українським народом і сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але ї тих, хто замовив такі напади".

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