Посольство США призывает наказать заказчиков запугивания Гонтаревой

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Вторник, 17 сентября 2019, 14:09

Посольство США в Украине надеется, что правоохранители накажут и исполнителей, и заказчиков нападения на бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву и угроз ей.

Источник: Facebook-страница американского посольства в Киеве

Прямая речь: "Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой.

Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения".

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, обвиняла олигарха Игоря Коломойского в том, что он ей угрожает похищением. Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.
  • После этого на Гонтареву в Лондоне наехало авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.
  • Весной, еще до возвращения Игоря Коломойского в Украину, американские СМИ сообщали, что Федеральное бюро расследований США ведет против украинского олигарха расследование о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств.
  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. 
  • 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

Украинская правда

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Темы: Гонтарева США Коломойский


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