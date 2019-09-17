Посольство США призывает наказать заказчиков запугивания Гонтаревой

Посольство США в Украине надеется, что правоохранители накажут и исполнителей, и заказчиков нападения на бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву и угроз ей.

Источник: Facebook-страница американского посольства в Киеве

Прямая речь: "Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским чиновникам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой.

Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения".

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