Прокуратура буде клопотати про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для "мінера" мосту Метро ветерана ООС Олексія Белька.

Джерело: прес-служба Дніпровського районного суду Києва

Дослівно: "20 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12019100040007826 від 18.09.2019 року відносно Белько О.М., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 КК України".

Деталі: Розгляд клопотання у суді призначили на 14 годину у п’ятницю. Слідчий суддя – Іваніна Юлія.

Що було раніше: Увечері 18 вересня озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Через кілька годин чоловіка вдалося затримати.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько. За словами міністра ветеранів Оксани Коляди, у 2014 році він пішов добровольцем воювати за територіальну цілісність України.

19 вересня Коляда розповіла, що Белько просить вибачення і не планував нічого підривати. При собі у нього не було вибухівки. За словами міністерки, ветеран пішов на такий вчинок, тому що потребував уваги.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що історія Белька - "спільна відповідальність" і він має намір просити у суді взяти його на поруки.

Передісторія:

Увечері 18 вересня озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько. За словами Коляди, у 2014 році він пішов добровольцем воювати за територіальну цілісність України.

Через кілька годин Белька вдалося затримати. В результаті спецоперації ніхто не постраждав. Белька затримали з карабіном і помповою рушницею. Він влучив у дрон з помпової рушниці. Вибухівки при собі у ветерана не було. Одна з рушниць була зареєстрованою.

Голова столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що Бельку підготували підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачають покарання від штрафу до побавлення волі до 7 років.

Столичний мер Віталій Кличко зазначав, що "мінер" мосту був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Крищенко сказав, що у ветерана взяли необхідні біологічні зразки для аналізів.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка