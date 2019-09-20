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Прокуратура просит арестовать ветерана, который "минировал" мост Метро

Пятница, 20 сентября 2019, 11:37

Прокуратура ходатайствует о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для "минера" моста Метро ветерана Алексея Белька.

Источник: пресс-служба Днепровского районного суда Киева

Дословно: "20 сентября 2019 года в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №12019100040007826 от 18.09.2019 года в отношении Белько О.Н., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч.4 ст. 296 УК Украины".

Детали: Отмечается, что рассмотрение ходатайства в суде назначено на 14 часов в пятницу. Следственный судья - Иванина Юлия.

Бельку грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на 7 лет.

Что предшествовало: Вечером 18 сентября вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Через несколько часов мужчину удалось задержать.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. По словам министра ветеранов Оксаны Коляды, в 2014 году он ушел добровольцем воевать за территориальную целостность Украины.

19 сентября Коляда рассказала, что Белько просит прощения и не планировал ничего взрывать. При себе у него не было взрывчатки. По словам Министерка, ветеран пошел на такой поступок, потому что нуждался внимания.

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что история Белка - "общая ответственность" и он намерен просить в суде взять его на поруки.

История вопроса:

  • Вечером 18 сентября вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.
  • "Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. По словам Коляды, в 2014 году он ушел добровольцем воевать за территориальную целостность Украины.
  • Через несколько часов Белька удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белька задержали с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.
  • Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что Бельку подготовили подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 7 лет.
  • Столичный мэр Виталий Кличко отмечал, что "минер" моста был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Крищенко отметил, что у ветерана взяли необходимые биологические образцы для анализов.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

Украинская правда
Темы: метрометропрокуратура
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