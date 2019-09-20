Богдан пропонує розчленувати Нацгвардію, в Авакова проти – BBC
Керівник офісу президента Андрій Богдан заявив, що Нацгвардію потрібно розділити на три частини під керівництвом МВС, Міноборони та президента.
Джерело: BBC News Україна
Пряма мова Богдана: "Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і має залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, які приймають участь у військовому конфлікті на Сході, має бути перепідпорядкована Міністерству оборони або Генеральному штабу. А частина підрозділів - напряму президенту".
Деталі: Нацгвардію у виданні називають такою собі "мініармією", яка наразі підпорядкована міністру МВС Арсену Авакову.
Відзначається, що після подання законопроекту про підпорядкування Нацгвардії главі держави, Аваков приходив на зустріч до президента Володимира Зеленського і погрожував звільненням.
На зустрічі Авакова і Зеленського також був присутній Богдан. Видання пише, що ідея про Нацгвардію належить саме Богдану, хоча той і запевняє, що всі реформи силового блоку ініціатива президента.
Після цієї зустрічі реформу поставили на паузу, але від неї не відмовилися. У МВС заявляють, що НГУ й так перебуває у президентській вертикалі: "президент за Конституцією є верховним головнокомандувачем ЗСУ".
У міністерстві стверджують, що виведення структури зі складу МВС поставить під сумнів доцільність служби гвардійців-добровольців, ускладнить взаємодію НГУ з поліцією і створить проблеми в процесі бюджетування та управління.
Джерела з оточення Авакова вважають, що ідея політична і спрямована "посилити вплив президента і його офісу і ослабити вплив міністра МВС".
Богдан натякає, що основне питання навколо ситуації з Аваковим, чи зможе він грати за правилами команди Зеленського.
Що було раніше: У кінці серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати главі держави.
9 вересня голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що комітет відклав розгляд законопроекту, бо той на доопрацюванні.
Передісторія:
- 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.
- Міністром внутрішніх справ залишився Арсен Аваков.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.
- 28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.
- Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.
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