Богдан пропонує розчленувати Нацгвардію, в Авакова проти – BBC

Керівник офісу президента Андрій Богдан заявив, що Нацгвардію потрібно розділити на три частини під керівництвом МВС, Міноборони та президента.

Джерело: BBC News Україна

Пряма мова Богдана: "Національна гвардія - це сукупність різних підрозділів. Ми вважаємо, що частина Національної гвардії може і має залишитися в МВС. Частина бойових підрозділів, які приймають участь у військовому конфлікті на Сході, має бути перепідпорядкована Міністерству оборони або Генеральному штабу. А частина підрозділів - напряму президенту".

Деталі: Нацгвардію у виданні називають такою собі "мініармією", яка наразі підпорядкована міністру МВС Арсену Авакову.

Відзначається, що після подання законопроекту про підпорядкування Нацгвардії главі держави, Аваков приходив на зустріч до президента Володимира Зеленського і погрожував звільненням.

На зустрічі Авакова і Зеленського також був присутній Богдан. Видання пише, що ідея про Нацгвардію належить саме Богдану, хоча той і запевняє, що всі реформи силового блоку ініціатива президента.

Після цієї зустрічі реформу поставили на паузу, але від неї не відмовилися. У МВС заявляють, що НГУ й так перебуває у президентській вертикалі: "президент за Конституцією є верховним головнокомандувачем ЗСУ".

У міністерстві стверджують, що виведення структури зі складу МВС поставить під сумнів доцільність служби гвардійців-добровольців, ускладнить взаємодію НГУ з поліцією і створить проблеми в процесі бюджетування та управління.

Джерела з оточення Авакова вважають, що ідея політична і спрямована "посилити вплив президента і його офісу і ослабити вплив міністра МВС".

Богдан натякає, що основне питання навколо ситуації з Аваковим, чи зможе він грати за правилами команди Зеленського.

Що було раніше: У кінці серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати главі держави.

9 вересня голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що комітет відклав розгляд законопроекту, бо той на доопрацюванні.

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