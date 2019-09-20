Богдан предлагает расчленить Нацгвардию, в Авакова против – BBC
Руководитель офиса президента Андрей Богдан заявил, что Нацгвардию нужно разделить на три части под руководством МВД, Минобороны и президента.
Источник: BBC News Украина
Прямая речь Богдана: "Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту".
Детали: Нацгвардию в издании называют такой себе "миниармиею", которая сейчас подчинена министру МВД Арсену Авакову.
Отмечается, что после представления законопроекта о подчинении Нацгвардии главе государства, Аваков приходил на встречу к президенту Владимиру Зеленскому и угрожал увольнением.
На встрече Авакова и Зеленского также присутствовал Богдан. Издание пишет, что идея о Нацгвардии принадлежит именно Богдану, хотя тот и уверяет, что все реформы силового блока инициатива президента.
После этой встречи реформу поставили на паузу, но от нее не отказались. В МВД заявляют, что НГУ и так находится в президентской вертикали: "президент по Конституции является верховным главнокомандующим ВСУ".
В министерстве утверждают, что вывод структуры из состава МВД поставит под сомнение целесообразность службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие НГУ с полицией и создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления.
Источники из окружения Авакова считают, что идея политическая и направлена "усилить влияние президента и его офиса и ослабить влияние министра МВД".
Богдан намекает, что основной вопрос вокруг ситуации с Аваковым, сможет ли он играть по правилам команды Зеленского.
Что было раньше: В конце августа президент Владимир Зеленский предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.
9 сентября председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что комитет отложил рассмотрение законопроекта, ибо он на доработке.
Напомним:
- 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство.
- Министром внутренних дел остался Арсен Аваков.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.
- 28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков - черт" с требованием не назначать Авакова на любую должность в новом правительстве.
- Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.