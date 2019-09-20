Богдан предлагает расчленить Нацгвардию, в Авакова против – BBC

Руководитель офиса президента Андрей Богдан заявил, что Нацгвардию нужно разделить на три части под руководством МВД, Минобороны и президента.

Источник: BBC News Украина

Прямая речь Богдана: "Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту".

Детали: Нацгвардию в издании называют такой себе "миниармиею", которая сейчас подчинена министру МВД Арсену Авакову.

Отмечается, что после представления законопроекта о подчинении Нацгвардии главе государства, Аваков приходил на встречу к президенту Владимиру Зеленскому и угрожал увольнением.

На встрече Авакова и Зеленского также присутствовал Богдан. Издание пишет, что идея о Нацгвардии принадлежит именно Богдану, хотя тот и уверяет, что все реформы силового блока инициатива президента.

После этой встречи реформу поставили на паузу, но от нее не отказались. В МВД заявляют, что НГУ и так находится в президентской вертикали: "президент по Конституции является верховным главнокомандующим ВСУ".

В министерстве утверждают, что вывод структуры из состава МВД поставит под сомнение целесообразность службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие НГУ с полицией и создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления.

Источники из окружения Авакова считают, что идея политическая и направлена ​​"усилить влияние президента и его офиса и ослабить влияние министра МВД".

Богдан намекает, что основной вопрос вокруг ситуации с Аваковым, сможет ли он играть по правилам команды Зеленского.

Что было раньше: В конце августа президент Владимир Зеленский предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения Министерства внутренних дел и передать главе государства.

9 сентября председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что комитет отложил рассмотрение законопроекта, ибо он на доработке.

Напомним: