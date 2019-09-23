Депутат БПП має свою версію бійки: Я впав, мені окуляри шукали півгодини

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Понеділок, 23 вересня 2019, 13:05

Депутат Херсонської обласної ради Євген Рищук, який вночі став учасником бійки, каже, що сам є потерпілим та вже звернувся до поліції із заявою про напад на себе.

Джерело: коментар Рищука "Українські правді"

Пряма мова: "Роман Чухалов (якого називали постраждалим від дій Рищука – УП) був найнятий міськвиконком. Йому заплатили гроші, він повинен був крутити музику (на святкуванні 22 вересня – УП).

Пішли люди і скаржаться, що Рома Чухалов сказав, що він не крутитиме музику, якщо 500 гривень на годину йому додатково в руки не дадуть.

Я до нього підійшов, запитав просто: Роман, тобі ж вже все оплачено, чого ти хочеш. Він був уже добряче п'яний, він в лікарні вчора був – там, я думаю, підтвердять, що він був п'яний. Він почав розмовляти матом.  І він на мене накинувся. Я впав, є свідки".

Деталі: На запитання, чи вдарив він Чухалова у відповідь, Рищук відповів: "Я впав, мені окуляри шукали півгодини після цього".

Нічний інцидент депутат вважає провокацією і каже, що якби він дійсно побив Чухалова, "все було б знято на відео".

Також Рищук повідомив, що написав у поліцію заяву на Чухалова. Він звинувачує чоловіка у нападі та вимаганні незаконних грошей.

Депутат назвав неправдивою інформацію про те, що під час бійки він нібито погрожував другу вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Рищук стверджує, що не був знайомий з активісткою та причетними до нападу на неї.

Що було раніше: У мережі з’явилась інформацію про те, що Рищук нібито побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Поліція відкрила кримінальне провадження про "умисне легке тілесне ушкодження".

Передісторія:

  • Громадські активісти вважають Євгена Рищука причетним до вбивства Катерини Гандзюк. Однак слідство не оголошувало йому підозру.
  • 9 квітня Рищук написав заяву про звільнення з посади заступника голови Херсонської обласної адміністрації.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Херсонська область БПП


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