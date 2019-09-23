Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У депутата БПП своя версию драки: Я упал, мне очки искали полчаса

Понедельник, 23 сентября 2019, 13:05
У депутата БПП своя версию драки: Я упал, мне очки искали полчаса

Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Источник: комментарий Рищука "Украинской правде"

Прямая речь: "Роман Чухалов (которого называли пострадавшим от действий Рищука – УП) был нанят горисполком. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку (на празднике 22 сентября – УП).

Пошли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут.

Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели".

Детали: На вопрос, ударил ли он Чухалова в ответ, Рищук ответил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого".

Ночной инцидент депутат считает провокацией и говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, "все было бы снято на видео".

Также Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Депутат назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".

Предыстория:

  • Общественные активисты считают Евгения Рищука причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Однако следствие не объявляло ему подозрение.
  • 9 апреля Рищук написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Херсонской областной администрации.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Херсонская область
Воздушные силы: На Херсонщине и Николаевщине – угроза баллистики
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Последние новости
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Все новости...
Реклама: