У депутата БПП своя версия драки: Я упал, мне очки искали полчаса
Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.
Источник: комментарий Рищука "Украинской правде"
Прямая речь: "Роман Чухалов (которого называли пострадавшим от действий Рищука – УП) был нанят горисполком. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку (на празднике 22 сентября – УП).
Пошли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут.
Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели".
Детали: На вопрос, ударил ли он Чухалова в ответ, Рищук ответил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого".
Ночной инцидент депутат считает провокацией и говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, "все было бы снято на видео".
Также Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.
Депутат назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.
Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".
Предыстория:
- Общественные активисты считают Евгения Рищука причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Однако следствие не объявляло ему подозрение.
- 9 апреля Рищук написал заявление об увольнении с должности заместителя главы Херсонской областной администрации.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
- Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
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