Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Источник: комментарий Рищука "Украинской правде"

Прямая речь: "Роман Чухалов (которого называли пострадавшим от действий Рищука – УП) был нанят горисполком. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку (на празднике 22 сентября – УП).

Пошли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут.

Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели".

Детали: На вопрос, ударил ли он Чухалова в ответ, Рищук ответил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого".

Ночной инцидент депутат считает провокацией и говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, "все было бы снято на видео".

Также Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Депутат назвал неправдивой информацию о том, что во время драки он якобы угрожал другу убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Рищук утверждает, что не был знаком с активисткой и причастными к нападению на нее.

Что было раньше: В сети появилась информация о том, что Рищук якобы избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство об "умышленном легком телесном повреждении".

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