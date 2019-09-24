У "Слузі народу" тепер пропонують штрафувати за "кнопкодавство" - законопроект

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Вівторок, 24 вересня 2019, 16:05

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, яким пропонує запровадити штрафи за неперсональне голосування.

Джерело: веб-портал Верховної ради України.

Деталі: Згідно з текстом законопроекту "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" (№ 2148 від 17 вересня), Стефанчук пропонує карати за неперсональне голосування штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що було раніше: В кінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати в разі неперсонального голосування.

Нагадаємо: 

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Теми: кнопкодавство Слуга народу Верховна Рада


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