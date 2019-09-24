У "Слузі народу" тепер пропонують штрафувати за "кнопкодавство" - законопроект

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, яким пропонує запровадити штрафи за неперсональне голосування.

Джерело: веб-портал Верховної Ради України.

Деталі: Згідно з текстом законопроекту "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" (№ 2148 від 17 вересня), Стефанчук пропонує карати за неперсональне голосування штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на сьогодні становить близько 50-85 тисяч гривень.

Що було раніше: В кінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати в разі неперсонального голосування.

У серпні президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

У документі сказано, що однією з підстав для припинення повноваження депутатів є неособисте голосування в парламенті за встановлення такого факту судом.

Наразі на сайті Верховної ради вказано, що цей проект направлено на висновок Конституційного Суду

12 вересня Стефанчук публікував ще один президентський проект закону, який передбачав штрафи за неперсональне голосування.

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