У "Слузі народу" тепер пропонують штрафувати за "кнопкодавство" - законопроект
Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, яким пропонує запровадити штрафи за неперсональне голосування.
Джерело: веб-портал Верховної ради України.
Деталі: Згідно з текстом законопроекту "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" (№ 2148 від 17 вересня), Стефанчук пропонує карати за неперсональне голосування штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Що було раніше: В кінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати в разі неперсонального голосування.
Нагадаємо:
- У вересні в Раді журналісти "піймали" трьох нардепів на кнопкодавстві: "слугу народу" Сергія Литвиненка, "слугу народу" Олену Копанчук та самовисуванця Олександра Ковальова.
- 12 вересня кнопкодави від "Слуги народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.
- Ковальов своє кнопкодавство ніяк не прокоментував. Після того, як його спіймали "на гарячому", Ковальов погрожував журналістам.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua