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В "Слуге народа" теперь предлагают штрафовать за "кнопкодавство" – законопроект

Вторник, 24 сентября 2019, 16:05

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, которым предлагает ввести штрафы за неперсональное голосование.

Источник: веб-портал Верховной Рады Украины

Детали: Согласно тексту законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Что было раньше: В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

В документе сказано, что одним из оснований для прекращения полномочий депутатов является неперсональное голосованияе в парламенте за установление такого факта судом.

Сейчас на сайте Верховной рады указано, что этот проект направлен на заключение Конституционного Суда.

12 сентября Стефанчук публиковал еще один президентский проект закона, который предусматривал штрафы за неперсональное голосование.

Напомним: 

Темы: кнопкодавствоСлуга народаВерховная Рада
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