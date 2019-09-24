В "Слуге народа" теперь предлагают штрафовать за "кнопкодавство" – законопроект
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, которым предлагает ввести штрафы за неперсональное голосование.
Источник: веб-портал Верховной Рады Украины
Детали: Согласно тексту законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Что было раньше: В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
Напомним:
- В сентябре в Раде журналисты "поймали" трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчук и самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
- Ковалев свое кнопкодавство никак не прокомментировал. После того, как его поймали "на горячем", Ковалев угрожал журналистам.
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