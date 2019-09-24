В "Слуге народа" теперь предлагают штрафовать за "кнопкодавство" – законопроект

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, которым предлагает ввести штрафы за неперсональное голосование.

Источник: веб-портал Верховной Рады Украины

Детали: Согласно тексту законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что было раньше: В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

Напомним: