В "Слуге народа" теперь предлагают штрафовать за "кнопкодавство" – законопроект

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Вторник, 24 сентября 2019, 16:05

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, которым предлагает ввести штрафы за неперсональное голосование.

Источник: веб-портал Верховной Рады Украины

Детали: Согласно тексту законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что было раньше: В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.

Напомним: 

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Темы: кнопкодавство Слуга народа Верховная Рада


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