Новини 24 вересня: відставка Князєва, санкції Януковича

Голова Нацполіції подав у відставку, суд ЄС зняв з Януковича санкції — новини, які були актуальні 24 вересня.

Про Князєва

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Він очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.

Про санкції Януковича

Прес-секретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир заявив, що Європейський суд скасував санкції проти колишнього президента Віктора Януковича.

Пізніше суд Європейського союзу повідомив, що скасував санкції, продовжені Радою ЄС проти Януковича у 2018 році, проте президент-утікач продовжує залишатися під дією чинних санкцій до березня 2020 року.

Також з’явилась інформація, що адвокати Януковича працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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