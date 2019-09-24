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Новости 24 сентября: отставка Князева, санкции Януковича

Вторник, 24 сентября 2019, 22:05

Председатель Нацполиции подал в отставку, суд ЕС снял с Януковича санкции — новости, которые были актуальны 24 сентября.

О Князеве

Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Он возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

О санкциях Януковича

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича.

Позже суд Европейского союза сообщил, что отменил санкции, продолженные Советом ЕС против Януковича в 2018 году, однако президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Также появилась информация, что адвокаты Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА вдвое увеличить высоту жилого комплекса "Покрова".

Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом.

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законах 16 января" из-за того, что она может не относиться к его компетенции.

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН.

Украинская правда
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