Новини 25 вересня: імпічмент Трампа, зустріч президентів США й України
Демократи офіційно ініціювали процедуру імпічмента Трампа, Зеленський вже переговорив з американським лідером — новини, які були актуальні 25 вересня.
Про Трампа
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон підтримала ідею імпічмента Трампу.
Пізніше Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
В результаті Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку демократи і розпочали процедуру імпічменту.
Про зустріч президентів
У Білому домі намагалися не допустити зустрічі Зеленського і Трампа.
Проте вчора Зеленський разом з дружиною поспілкувався з Дональдом Трампом та Меланією Трамп. Повноцінна офіційна зустріч, яка триватиме близько години, відбудеться сьогодні.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
Зеленський виголосив промову на Генасамблеї ООН в Нью Йорку.
Кабінет міністрів призначив начальником Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочинає перезавантаження влади: запровадять контракти для держслужбовців і звільнятимуть тих, хто відсиджується.
Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.
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