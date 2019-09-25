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Новини 25 вересня: імпічмент Трампа, зустріч президентів США й України

Середа, 25 вересня 2019, 21:57

Демократи офіційно ініціювали процедуру імпічмента Трампа, Зеленський вже переговорив з американським лідером — новини, які були актуальні 25 вересня.

Про Трампа

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон підтримала ідею імпічмента Трампу.

Пізніше Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

В результаті Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку демократи і розпочали процедуру імпічменту.

Про зустріч президентів

У Білому домі намагалися не допустити зустрічі Зеленського і Трампа.

Проте вчора Зеленський разом з дружиною поспілкувався з Дональдом Трампом та Меланією Трамп. Повноцінна офіційна зустріч, яка триватиме близько години, відбудеться сьогодні.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський виголосив промову на Генасамблеї ООН в Нью Йорку.

Кабінет міністрів призначив начальником Національної поліції чинного заступника голови Ігоря Клименка.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочинає перезавантаження влади: запровадять контракти для держслужбовців і звільнятимуть тих, хто відсиджується.

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Українська правда

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