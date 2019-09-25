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Новости 25 сентября: импичмент Трампа, встреча президентов США и Украины

Среда, 25 сентября 2019, 21:57

Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа, Зеленский уже переговорил с американским лидером — новости, которые были актуальны 25 сентября.

О Трампе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала идею импичмента Трампа.

Позже Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В результате Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого демократы и начали процедуру импичмента.

О встрече президентов

В Белом доме пытались не допустить встречи Зеленского и Трампа.

Вместе с тем вчера Зеленский вместе с женой пообщался с Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Полноценная официальная встреча, которая продлится около часа, состоится сегодня.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский произнес речь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Кабинет министров назначил начальником Национальной полиции действующего заместителя председателя Игоря Клименко.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство начинает перезагрузку власти: введут контракты для госслужащих и будут увольнять тех, кто отсиживается.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Украинская правда
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