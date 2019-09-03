Іран і Росія запланували спільні військові навчання в Індійському океані

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що іранська армія спільно з російськими військовими проведе навчання в Індійському океані.

Про це повідомляє ТАСС.

Глава МЗС Ірану зазначив, що навчання будуть мати "мирний характер", і не спрямовані проти інших країн.

"Можливо, інші країни також будуть зацікавлені в тому, щоб приєднатися до навчань", - заявив Заріф.