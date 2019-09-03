Тимошенко не була в парламенті через трагедію у сім‘ї – джерела
Джерело: співрозмовник "Української правди" у фракції
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у вівторок 3 серпня не була в парламенті у зв’язку зі смертю двоюрідної сестри.
Пряма мова: "У Юлії Володимирівни у неділю вночі померла двоюрідна сестра, тому її сьогодні немає під час голосувань".
Деталі: Тітка Тимошенко Антоніна Уляхіна повідомила про смерть своєї доньки у Facebook.
До цього, за даними УП, Тимошенко планувала двотижневу відпустку у зв’язку із сімейними обставинами.
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