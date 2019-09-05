Палата громад парламенту Британії намагається відстрочити Brexit до 31 січня

Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit), який запланований на 31 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Нормативний акт про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Далі документ має розглянути Палата лордів.

5 вересня законопроект передадуть на схвалення Палати лордів. Якщо члени Верхньої палати до документу внесуть свої поправки, потрібно буде їх схвалення Палатою громад.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував ухвалення законопроекту і заявив, що 15 жовтня повинні бути проведені позачергові вибори.