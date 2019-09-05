Нідерландські слідчі бояться, що не зможуть допитати свідка у справі MH17 Цемаха

Джерело: Радіо Свобода

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є "цікавою для слідства людиною".

Пряма мова речниці міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк: "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити.

Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити".

Деталі: Коментуючи рішення суду, вона додала: "Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати".

Брехтьє ван де Мосдейк відмовилася відповісти на питання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його на окупованій частині Донбасу затримали українські спецслужби.

Що було раніше: Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

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