Нідерландські слідчі бояться, що не зможуть допитати свідка у справі MH17 Цемаха
Джерело: Радіо Свобода
У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є "цікавою для слідства людиною".
Пряма мова речниці міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк: "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити.
Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити".
Деталі: Коментуючи рішення суду, вона додала: "Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати".
Брехтьє ван де Мосдейк відмовилася відповісти на питання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його на окупованій частині Донбасу затримали українські спецслужби.
Що було раніше: Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17.
Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.
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Історія питання:
- 4 липня ЗМІ повідомили, що українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію
- Служба безпеки та військові не коментували інформацію.
- Родичі Цемаха припускали, що його затримання пов’язане з розслідуванням збиття малазійського літака МН-17. У 2014 році, Цемах керував так званою "протиповірятною обороною" у районі, де збили літак.
- Згодом, під час засідання суду, прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
- Наприкінці червня його арештували на два місяці. Нещодавно бойовику продовжили запобіжний захід.
- Водночас, наприкінці серпня стало відомо, що Росія нібито вимагає видати Цемаха в обмін на російських в’язнів, і саме через цю вимогу обмін затягується.
- Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.
- Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом".