Синоптик каже, що на вихідних буде "майже ідеальна" погода

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:49

Джерело: пост синоптика Наталі Діденко в Facebook

В суботу та неділю в Україні очікується тепла погода переважно без опадів.

Пряма мова: "Вихідними, 7-8 вересня, в Україні - ідеальна погода. Ну, майже. Бо українці і в раю будуть скаржитися на несприятливу синоптичну райську ситуацію... Але все ж вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів, неймовірних краєвидів"

Деталі: Загалом в Україні передбачається +23+29 градусів, а в неділю на кілька градусів ще вище (окрім західних областей, де похолодає до +19+23 градусів).

Також у неділю на Заході атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря.

У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, у денні години передбачається +24+27 градусів.

Українська правда

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Теми: погода


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