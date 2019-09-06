Касько розповів, що робитиме в прокуратурі

Джерело: “Укрінформ”

На запитання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі, перший заступник генерального прокурора Віталій Касько відповів, що має намір реформувати прокуратуру.

Пряма мова: "Реформуванні прокуратури, якщо буде політична воля. Наскільки я розумію, вона є і у президента, і у генерального прокурора...привести прокуратуру до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів.

(Генпрокурор – ред.) абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного".

Деталі: На думку Каська, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і "перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері".

Що було раніше: 6 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Каська першим заступником генпрокурора.

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