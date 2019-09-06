Касько розповів, що робитиме в прокуратурі
Джерело: “Укрінформ”
На запитання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі, перший заступник генерального прокурора Віталій Касько відповів, що має намір реформувати прокуратуру.
Пряма мова: "Реформуванні прокуратури, якщо буде політична воля. Наскільки я розумію, вона є і у президента, і у генерального прокурора...привести прокуратуру до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів.
(Генпрокурор – ред.) абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного".
Деталі: На думку Каська, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і "перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері".
Що було раніше: 6 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Каська першим заступником генпрокурора.
Нагадаємо:
- У 2014 році Касько був призначений заступником генерального прокурора України, коли відомством керував Олег Махніцький, і залишався на посаді після призначення головою ГПУ Віталія Яреми, а згодом Віктора Шокіна.
- Свого часу Касько заявив, що Шокін нав’язував йому інструкції народного депутата від президентської партії "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка, а також відсторонив від розслідування справи так званих "діамантових прокурорів".
- Тоді ж проти Каська було відкрито кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві із приватизацією службової квартири в Києві.
- Касько написав заяву про відставку 15 лютого 2016 року, через три дні після відкриття кримінального провадження проти нього, яке згодом було закрите.
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