Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї — Болтон

Ексрадник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не вірить у те, що Північна Корея колись відмовиться від ядерної зброї.

Джерело: CNN.

"За нинішніх обставин він Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон.

За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.

Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.