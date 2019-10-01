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Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї — Болтон

Вівторок, 1 жовтня 2019, 05:54

Ексрадник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не вірить у те, що Північна Корея колись відмовиться від ядерної зброї.

Джерело: CNN.

"За нинішніх обставин він Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон.

За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.

Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРТрамп
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