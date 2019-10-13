Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.

"11 октября в 12:00 наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение", - сообщили в СММ.

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября на участке разведения в районе Петровского.

"Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - сообщается в отчете.

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", - отмечают в СММ ОБСЕ.

Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

"Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Также зафиксированы 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", - сообщили в миссии.

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