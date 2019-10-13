Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

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Воскресенье, 13 октября 2019, 12:50

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались. 

Источник: отчет СММ ОБСЕ  

Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.

"11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение", - сообщили в СММ. 

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября в 12:00 на участке разведения в районе Петровского.  

"Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - сообщается в отчете. 

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", - отмечают в СММ ОБСЕ. 

Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном  в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. 

"Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Также зафиксированы 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", - сообщили в миссии. 

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО Минские соглашения ОБСЕ Донбасс


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