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Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

Воскресенье, 13 октября 2019, 12:50
Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались. 

Источник: отчет СММ ОБСЕ  

Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.

"11 октября в 12:00 наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение", - сообщили в СММ. 

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября на участке разведения в районе Петровского.  

"Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - сообщается в отчете. 

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", - отмечают в СММ ОБСЕ. 

Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном  в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. 

"Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Также зафиксированы 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", - сообщили в миссии. 

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория:

  • Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

  • В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • 9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашенияОБСЕДонбассРазведение сил
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