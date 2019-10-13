Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ
Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.
"11 октября в 12:00 наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение", - сообщили в СММ.
Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября на участке разведения в районе Петровского.
"Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - сообщается в отчете.
При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
"Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции", - отмечают в СММ ОБСЕ.
Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.
"Миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода. Также зафиксированы 103 единицы вооружения, размещенные за линиями отвода, но за пределами мест хранения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей", - сообщили в миссии.
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Предыстория:
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Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
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13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
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В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- 9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.