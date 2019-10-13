Розмова Зеленського і Трампа: Є "певне напруження" з ФРН і Францією- Пристайко

Після оприлюднення тексту телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відчувається "певне напруження" у відносинах з Німеччиною і Францією.

Джерело: інтерв'ю глави МЗС України Вадима Пристайка "Укрінформу"

Деталі: Говорячи про ймовірну шкоду, якої завдало оприлюднення розмови Зеленського і Трампа у відносинах з Німеччиною і Францією, глава МЗС зазначив: "Мені здається, з боку наших західних партнерів тут присутня дещо перебільшена емоційна складова".

Дослівно: "Образа не вилилася в якісь радикальні форми, але певне напруження все-таки відчувається. Я давно працюю в дипломатії, і, відверто кажучи, не дуже вірю, що лідери країн такі тонкошкірі. Скоріше, тут має місце деяка награність і певне бажання використати цей момент".

Пристайко зазначив, що тепер "усі лідери задумалися, як розмовляти з Трампом і між собою".

"У зв’язку з оприлюдненням цієї розмови дипломатія зіткнулась з абсолютно новою реальністю. Вона справді дика, але нам треба до неї адаптуватися. Ми давно жартували з колегами, що наша професія вимирає, бо лідери почали спілкуватися між собою напряму, але навіть ми не думали, що так швидко деталі їхнього спілкування стануть відомі широкому загалу", - додав він.

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