Розмова Зеленського і Трампа: Є "певне напруження" з ФРН і Францією- Пристайко
Після оприлюднення тексту телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським відчувається "певне напруження" у відносинах з Німеччиною і Францією.
Джерело: інтерв'ю глави МЗС України Вадима Пристайка "Укрінформу"
Деталі: Говорячи про ймовірну шкоду, якої завдало оприлюднення розмови Зеленського і Трампа у відносинах з Німеччиною і Францією, глава МЗС зазначив: "Мені здається, з боку наших західних партнерів тут присутня дещо перебільшена емоційна складова".
Дослівно: "Образа не вилилася в якісь радикальні форми, але певне напруження все-таки відчувається. Я давно працюю в дипломатії, і, відверто кажучи, не дуже вірю, що лідери країн такі тонкошкірі. Скоріше, тут має місце деяка награність і певне бажання використати цей момент".
Пристайко зазначив, що тепер "усі лідери задумалися, як розмовляти з Трампом і між собою".
"У зв’язку з оприлюдненням цієї розмови дипломатія зіткнулась з абсолютно новою реальністю. Вона справді дика, але нам треба до неї адаптуватися. Ми давно жартували з колегами, що наша професія вимирає, бо лідери почали спілкуватися між собою напряму, але навіть ми не думали, що так швидко деталі їхнього спілкування стануть відомі широкому загалу", - додав він.
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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Нагадаємо:
- Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном у липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
- В опублікованній стенограмі розмови президентів США та України йдеться про те, що Дональд Трамп критикував європейські країни і зокрема Німеччину за недостатню допомогу Україні. У відповідь на це Зеленський заявив, що Трамп "абсолютно правий, не на 100%, а на 1000%".
- Пізніше президент України пояснив, що розмова з президентом США відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, незважаючи на це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.
- В ЄС у свою чергу заявили, що підтримка України з боку Європейського Союзу є "безпрецедентною".
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.