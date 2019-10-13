Разговор Зеленского и Трампа: Есть "определенное напряжение" с ФРГ и Францией - Пристайко
После обнародования текста телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским чувствуется "определенное напряжение" в отношениях с Германией и Францией.
Источник: интервью главы МИД Украины Вадима Пристайко "Укринформу"
Детали: Говоря о возможном вреде, который нанесло обнародование текста разговора Зеленского и Трампа отношениям с Германией и Францией, глава МИД отметил: "Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая".
Дословно: "Оскорбление не вылилось в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается. ... Я давно работаю в дипломатии, и откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент".
Пристайко отметил, что теперь "все лидеры задумались, как разговаривать с Трампом и между собой".
"В связи с обнародованием этого разговора дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью. Она действительно дикая, но нам надо к ней адаптироваться. Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры начали общаться между собой напрямую, но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности", - добавил он.
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Предыстория:
- Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".
- В опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".
- Позже президент Украины объяснил, что разговор с президентом США состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.
- В ЕС в свою очередь заявили, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является "беспрецедентной".
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
- По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.