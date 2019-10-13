Разговор Зеленского и Трампа: Есть "определенное напряжение" с ФРГ и Францией - Пристайко

После обнародования текста телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским чувствуется "определенное напряжение" в отношениях с Германией и Францией.

Источник: интервью главы МИД Украины Вадима Пристайко "Укринформу"

Детали: Говоря о возможном вреде, который нанесло обнародование текста разговора Зеленского и Трампа отношениям с Германией и Францией, глава МИД отметил: "Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая".

Дословно: "Оскорбление не вылилось в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается. ... Я давно работаю в дипломатии, и откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент".

Пристайко отметил, что теперь "все лидеры задумались, как разговаривать с Трампом и между собой".

"В связи с обнародованием этого разговора дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью. Она действительно дикая, но нам надо к ней адаптироваться. Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры начали общаться между собой напрямую, но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности", - добавил он.