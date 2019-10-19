Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч", у Кремлі висунули вимогу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

Джерело: DW з посиланням на речника німецького уряду Штеффен Зайберт, сайт Кремля

Деталі: За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України.

У свою чергу в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки", має бути "ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".

Дослівно: "Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств".

"Під час обговорення ситуації з врегулюванням на Україні (цитата дослівно - ред.) підтверджено важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в "нормандському форматі". В першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку".

Знати більше:

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Нагадаємо,