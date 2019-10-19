Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч", у Кремлі висунули вимогу

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Субота, 19 жовтня 2019, 21:43

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

Джерело: DW з посиланням на речника німецького уряду Штеффен Зайберт, сайт Кремля 

Деталі: За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України. 

У свою чергу в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки", має бути "ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".

Дослівно: "Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств". 

"Під час обговорення ситуації з врегулюванням на Україні (цитата дослівно - ред.) підтверджено важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в "нормандському форматі". В першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку".

Знати більше: 

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі  

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Нагадаємо, 

  • 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
  • У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Українська правда

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Теми: Меркель Путін Донбас Мінські угоди


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