Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч", у Кремлі висунули вимогу
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".
Джерело: DW з посиланням на речника німецького уряду Штеффен Зайберт, сайт Кремля
Деталі: За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України.
У свою чергу в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки", має бути "ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".
Дослівно: "Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств".
"Під час обговорення ситуації з врегулюванням на Україні (цитата дослівно - ред.) підтверджено важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в "нормандському форматі". В першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку".
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Нагадаємо,
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
- У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
- Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.
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