Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель і Путін поговорили про "нормандську зустріч", у Кремлі висунули вимогу

Субота, 19 жовтня 2019, 21:43
Меркель і Путін поговорили про нормандську зустріч, у Кремлі висунули вимогу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, головною темою якої стала підготовка до проведення саміту "нормандської четвірки".

Джерело: DW з посиланням на речника німецького уряду Штеффен Зайберт, сайт Кремля 

Деталі: За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України. 

У свою чергу в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки", має бути "ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами".

Дослівно: "Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств". 

"Під час обговорення ситуації з врегулюванням на Україні (цитата дослівно - ред.) підтверджено важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в "нормандському форматі". В першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайера" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петровське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку".

Знати більше: 

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі  

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

Нагадаємо, 

  • 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
  • У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматПутінМеркельДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
нормандський формат
Посол України в Німеччини вважає можливим відновлення нормандського формату для припинення війни
Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка
"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: