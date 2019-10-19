Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, главной темой которой стала подготовка к проведению саммита "нормандской четверки".

Источник: DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффен Зайберт, сайт Кремля

Детали: По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В свою очередь в Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" должен быть "тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами".

Дословно: "Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств".

"При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Петровское. Киев же под разными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику".