Порошенко: Росія прагне зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко наполягає, що, згідно із Мінськими угодами, спочатку Україна має повернути контроль над окупованим Донбасом, включно із кордоном, а потім там можуть відбутися вибори.

Джерело: facebook Порошенка

Деталі: Порошенко заявив, що Росія хоче зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Він нагадав, що ці спроби були відкинуті ще у 2016 році, коли створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська.

Дослівно: "Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу".

Порошенко додав, що абсолютно принциповою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі.

Дослівно: "Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. 5 років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти".

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