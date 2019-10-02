Порошенко: Росія прагне зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я

9180 переглядів
Середа, 2 жовтня 2019, 11:18

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко наполягає, що, згідно із Мінськими угодами, спочатку Україна має повернути контроль над окупованим Донбасом, включно із кордоном,  а потім там можуть відбутися вибори.

Джерело: facebook Порошенка

Деталі: Порошенко заявив, що Росія хоче зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я, щоб він був якорем для блокування євроінтеграційних і євроантлантичних прагнень України. Він нагадав, що ці спроби були відкинуті ще у 2016 році, коли створили дорожню карту імплементації Мінських угод, де чітко визначена послідовність дій по імплементації Мінська.

Дослівно: "Спочатку – виведення російських окупаційних військ і роззброєння незаконних збройних формувань, перекриття неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, виведення важкої техніки і артилерії, відновлення роботи українських ЗМІ, українських політичних партій для повноцінної участі кандидатів у виборчому процесі і лише після цього – перехід до політичного процесу".

Порошенко додав, що  абсолютно принциповою є участь миротворців з мандатом Ради безпеки ООН як гаранта виконання тих домовленостей, які будуть досягнуті у Нормандському форматі.

Дослівно: "Звертаю вашу увагу: владі нічого не запропонували, окрім факту зустрічі. І за цю зустріч Україна має ризик заплатити капітуляцією. Друга тривожна тенденція - руйнація світової коаліції на підтримку України. 5 років весь світ підтримував українську позицію. Після недавніх подій ми бачимо, що коаліція набагато чіткіше чує голос Росії. І нам це треба виправляти".

Знати більше Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі, але запевнив, що це не "капітуляція", бо вибори відбудуться лише після виведення військових і за українським законодавством.
  • Незгодні з таким кроком українці того ж вечора зібралися на мітинг на Майдані Незалежності у Києві, а 2 жовтня готові протестувати проти імплементації "формули Штайнмаєра" під стінами Верховної Ради.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Донбас Мінські угоди формула Штайнмайера


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Політтехнолог Порошенка розповів, як виник слоган "Армія. Мова. Віра" 1 жовтня 2019, 13:56
Політтехнолог розповів, як Путін розмовляв із Порошенком 1 жовтня 2019, 12:13
Порошенко у 2018 році говорив із політологом про можливість не балотуватись 1 жовтня 2019, 11:56
Усі новини
Головні новини
Поліція оприлюднила відео смертельної спецоперації під Києвом
Заступником міністра культури Бородянського стала екс-депутатка з "Самопомочі"
Путін розповів, чого чекає від Зеленського
Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії – ЗМІ
Усі новини
Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні

Досвід

Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

мандри

8 простих порад, як уникнути проблем з кишківником під час подорожі