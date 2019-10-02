Порошенко: Россия стремится сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко настаивает, что, согласно Минским соглашениями, сначала Украина должна вернуть контроль над оккупированным Донбассом, включая границу, а потом там могут состояться выборы.
Источник: facebook Порошенко
Детали Порошенко заявил, что Россия хочет сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантических стремлений Украины. Он напомнил, что эти попытки были отвергнуты еще в 2016 году, когда создали дорожную карту имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.
Дословно: "Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход в политический процесс".
Порошенко добавил, что абсолютно принципиальным является участие миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате.
Дословно: "Обращаю ваше внимание: власти ничего не предложили, кроме факта встречи. И за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией. Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять".
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
- Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.
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