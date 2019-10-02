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Порошенко: Россия стремится сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья

Среда, 2 октября 2019, 11:18

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко настаивает, что, согласно Минским соглашениями, сначала Украина должна вернуть контроль над оккупированным Донбассом, включая границу, а потом там могут состояться выборы.

Источник: facebook Порошенко

Детали Порошенко заявил, что Россия хочет сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантических стремлений Украины. Он напомнил, что эти попытки были отвергнуты еще в 2016 году, когда создали дорожную карту имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.

Дословно: "Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход в политический процесс".

Порошенко добавил, что абсолютно принципиальным является участие миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате.

Дословно: "Обращаю ваше внимание: власти ничего не предложили, кроме факта встречи. И за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией. Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять".

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
  • Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.

Темы: ПорошенкоДонбассМинские соглашенияформула Штайнмайера
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