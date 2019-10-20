Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що підозра, пред'явлена колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, "має певні зв'язки" з колишнім нардепом Сергієм Пашинським.
Джерело: інтерв'ю Рябошапки телеканалу ICTV, показане в неділю
Пряма мова: "Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми лише на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією самою особою (Пашинським – ред.).
Більше того, навіть підозра, яка пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському".
Деталі: Відповідаючи на питання, чи не здається йому дивним, що Пашинський, який був пов'язаний з "Укроборонпромом", звинувачується зовсім за іншим епізодом, Рябошапка сказав: "Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись".
"Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", - сказав також він.
Передісторія:
- 18 жовтня Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду, який обрав нардепу 5-8 скликань Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину В'ячеславу Хімікусу тяжкого тілесного ушкодження.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 18 жовтня заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.
- 19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.
- 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
- Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
- 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
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