Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що підозра, пред'явлена колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, "має певні зв'язки" з колишнім нардепом Сергієм Пашинським.

Джерело: інтерв'ю Рябошапки телеканалу ICTV, показане в неділю

Пряма мова: "Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми лише на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією самою особою (Пашинським – ред.).

Більше того, навіть підозра, яка пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи не здається йому дивним, що Пашинський, який був пов'язаний з "Укроборонпромом", звинувачується зовсім за іншим епізодом, Рябошапка сказав: "Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись".

"Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", - сказав також він.

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