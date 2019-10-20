Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор

Неділя, 20 жовтня 2019, 21:34
Сергій Пашинський

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляє, що підозра, пред'явлена колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, "має певні зв'язки" з колишнім нардепом Сергієм Пашинським.

Джерело: інтерв'ю Рябошапки телеканалу ICTV, показане в неділю

Пряма мова: "Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми лише на цьому тижні зареєстрували три таких провадження, які можуть бути пов'язані з цією самою особою (Пашинським – ред.).

Більше того, навіть підозра, яка пов'язана з Гладковським, теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи не здається йому дивним, що Пашинський, який був пов'язаний з "Укроборонпромом", звинувачується зовсім за іншим епізодом, Рябошапка сказав: "Можливо, це може виглядати дивним, але питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатись".

"Ми не анонсуємо підозри або певні процесуальні рішення, але протягом певного часу я не виключаю, що такі процесуальні рішення можуть з'явитися в інших епізодах", - сказав також він.

Передісторія:

  • 18 жовтня Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду, який обрав нардепу 5-8 скликань Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину В'ячеславу Хімікусу тяжкого тілесного ушкодження.
  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 18 жовтня заявив, що на цьому тижні Генпрокуратура зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній нардеп Сергій Пашинський.
  • 19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.  
  • 18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РябошапкаПашинськийГладковський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Рябошапка
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні
Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: