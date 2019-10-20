Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор

Воскресенье, 20 октября 2019, 21:34
Сергей Пашинский

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

Источник: интервью Рябошапки телеканалу ICTV, показанное в воскресенье

Прямая речь: "Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским - ред.).

Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому".

Детали: Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с "Укроборонпромом", обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - сказал также он.

Предыстория:

  • 18 октября Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения.
  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.
  • 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
  • Подозрение не связано с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
  • 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаПашинскийГладковский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: