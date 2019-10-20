Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.
Источник: интервью Рябошапки телеканалу ICTV, показанное в воскресенье
Прямая речь: "Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским - ред.).
Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому".
Детали: Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с "Укроборонпромом", обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".
"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - сказал также он.
Предыстория:
- 18 октября Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 октября заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано с скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
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