Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявляет, что подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

Источник: интервью Рябошапки телеканалу ICTV, показанное в воскресенье

Прямая речь: "Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским - ред.).

Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому".

Детали: Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с "Укроборонпромом", обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - сказал также он.

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