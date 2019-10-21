Вакарчук: История с "Кварталом" и хором Верёвки – дно

Других комментариев Вакарчук не написал.

Прямая речь : "История с кварталом и хором – дно. Точка".

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

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