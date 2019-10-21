Вакарчук: История с "Кварталом" и хором Верёвки – дно

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"История с кварталом и хором – дно. Точка", – написал он в. Twitter и Facebook.

Історія з кварталом і хором-дно. Крапка. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) October 21, 2019

Бывший депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил: "А разве "кварталу" впервые пробивать дно? Сравнение Зеленским Украины с порноактрисой, которая дает "в любых количествах сзади и спереди" – это не дно?

Но настоящее дно – это не "квартал", а те, кто привел это дно к власти, превратив воюющую страну в деградирующее шапито на грани распада".

Со своей стороны, пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал: "Учитывая то, что все сценарии Квартала еще отчитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка – это и есть позиция президента о сожжении дома Валерии Гонтаревой?".

Зважаючи на те, що всі сценарії кварталу досі вичитує сам Зеленский, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої? https://t.co/8FYorqrARM — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 20, 2019

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