Вакарчук: История с "Кварталом" и хором Верёвки – дно

9685 просмотров
Понедельник, 21 октября 2019, 10:10

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Источник: Twitter и Facebook-страница Вакарчука

Прямая речь: "История с кварталом и хором – дно. Точка".

Других комментариев Вакарчук не написал.

Предыстория:

  • 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
  • Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
  • А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.
  • Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
  • Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
  • Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
  • 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук Квартал Гонтарева


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вакарчук: Все законы "Слуги народа" проверяем на "фактор Януковича" 17 октября 2019, 10:57
Вакарчук: Готовимся, что местные выборы могут быть в любое время 17 октября 2019, 10:16
Вакарчук сравнил себя в Раде с добровольцем на войне 17 октября 2019, 09:48
Все новости
Главные новости
Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился"
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км
"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой
Все новости
Фото

Как выглядят привычные вещи под микроскопом

здоровье

Сердце в опасности: 6 симптомов, на которые советует обращать внимание кардиолог

Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

Поиск по сайту
Архив
Весь архів