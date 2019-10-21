Вакарчук: История с "Кварталом" и хором Верёвки – дно
Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
"История с кварталом и хором – дно. Точка", – написал он в. Twitter и Facebook.
Історія з кварталом і хором-дно. Крапка.— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) October 21, 2019
Бывший депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил: "А разве "кварталу" впервые пробивать дно? Сравнение Зеленским Украины с порноактрисой, которая дает "в любых количествах сзади и спереди" – это не дно?
Но настоящее дно – это не "квартал", а те, кто привел это дно к власти, превратив воюющую страну в деградирующее шапито на грани распада".
Со своей стороны, пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал: "Учитывая то, что все сценарии Квартала еще отчитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка – это и есть позиция президента о сожжении дома Валерии Гонтаревой?".
Зважаючи на те, що всі сценарії кварталу досі вичитує сам Зеленский, чи я правильно розумію, що ця гидка пісенька це і є позиція президента щодо спалення будинку Валерії Гонтарєвої? https://t.co/8FYorqrARM— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 20, 2019
Предыстория:
- 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
- Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
- А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.
- Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
- Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.