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Вакарчук: История с "Кварталом" и хором Верёвки – дно

Понедельник, 21 октября 2019, 10:10
Вакарчук: История с Кварталом и хором Верёвки – дно

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"История с кварталом и хором – дно. Точка", – написал он в. Twitter и Facebook.

Бывший депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил: "А разве "кварталу" впервые пробивать дно? Сравнение Зеленским Украины с порноактрисой, которая дает "в любых количествах сзади и спереди" – это не дно?

Но настоящее дно – это не "квартал", а те, кто привел это дно к власти, превратив воюющую страну в деградирующее шапито на грани распада".

Со своей стороны, пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал: "Учитывая то, что все сценарии Квартала еще отчитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка – это и есть позиция президента о сожжении дома Валерии Гонтаревой?".

Предыстория:

  • 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".
  • Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
  • А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.
  • Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
  • Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
  • Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
  • 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

УП, дополнено

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Темы: ВакарчукКвартал Гонтарева
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