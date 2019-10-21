Стало відомо, скільки "Квартал" заплатив хору Верьовки за скандальний номер

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець пояснив, що колектив працює за контрактами, а за скандальний номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої хор отримав 15 тисяч гривень.

Джерело: коментар Корінця "24 каналу", "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам "Кварталу". Він додав, що певною мірою піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.

Він зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ.

У коментарі "Радіо Свобода" Корінець уточнив, що хор співав дві пісні на "Кварталі", по 15 тисяч кожна.

На уточнююче питання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, Корінець відповів: "так, можливо, на жаль".

Що передувало: У коментарі УП генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

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