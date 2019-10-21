Стало відомо, скільки "Квартал" заплатив хору Верьовки за скандальний номер
Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець пояснив, що колектив працює за контрактами, а за скандальний номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої хор отримав 15 тисяч гривень.
Джерело: коментар Корінця "24 каналу", "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам "Кварталу". Він додав, що певною мірою піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.
Він зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ.
У коментарі "Радіо Свобода" Корінець уточнив, що хор співав дві пісні на "Кварталі", по 15 тисяч кожна.
На уточнююче питання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, Корінець відповів: "так, можливо, на жаль".
Що передувало: У коментарі УП генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.
Передісторія:
- У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".
- Під музику української народної пісні Кошовий та хор Верьовки співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
- Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
- А нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати готують листа на ім'я спікера Дмитра Разумкова з тим, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.
- Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.
- Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- Щодо неї розслідується справа про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- 30 серпня екс-главу НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.
- Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексголови Нацбанку.