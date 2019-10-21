Стало известно, сколько "Квартал" заплатил хору Веревки за скандальный номер
Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец объяснил, что коллектив работает по контрактам, а за скандальный номер студии "Квартал 95" о поджоге дома ексглавы НБУ Валерии Гонтаревой хор получил 15 тысяч гривен.
Источник: комментарий Коринца "24 каналу", "Радио Свобода"
Детали: По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в определенной степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере.
Он отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление.
В комментарии "Радио Свобода" Коринець уточнил, что хор спел две песни на "Квартале", по 15 тысяч каждая.
На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, Коринец ответил: "да, возможно, к сожалению".
Что было ранее: В комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.
История вопроса:
- В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".
- Под музыку украинской народной песни Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валєрича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
- Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.
- В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
- Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.
- Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- Относительно нее расследуется дело о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревых.
- Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка.