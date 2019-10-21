Стало известно, сколько "Квартал" заплатил хору Веревки за скандальный номер

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец объяснил, что коллектив работает по контрактам, а за скандальный номер студии "Квартал 95" о поджоге дома ексглавы НБУ Валерии Гонтаревой хор получил 15 тысяч гривен.

Источник: комментарий Коринца "24 каналу", "Радио Свобода"

Детали: По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в определенной степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере.

Он отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление.

В комментарии "Радио Свобода" Коринець уточнил, что хор спел две песни на "Квартале", по 15 тысяч каждая.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, Коринец ответил: "да, возможно, к сожалению".

Что было ранее: В комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

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