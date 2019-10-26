Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у справах ДБР – адвокат

Ілля Новіков, адвокат експрезидента Петра Порошенка, заявив, що його клієнт не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі.

Джерело: інтерв’ю Новікова на "Радіо НВ"

Пряма мова: "Напевно рано говорити, що я його захищаю. Тому що Порошенко, при всій тій риториці, яку ми чуємо, він до цих пір поки ще не підозрюваний і не обвинувачуваний.

Він людина, у відношенні якого подано 13 заяв. Принаймні тих заяв, за якими зареєстровано виробництво, таким Андрієм Портновим. Він людина, щодо якої, керівництво ДБР висловлюється в такий риториці, виходячи з якої, можна порахувати, що у них є якісь плани з приводу того, щоб, можливо, навіть в найближчому майбутньому щось йому пред'явити. Але цього не було зроблено."

Деталі: Свою роль разом з колегами у справах за участі Порошенка Новіков охарактеризував як консультативну. "Тобто ми, все таки, команда юридичних радників, але не команда поки ще захисників", – сказав він.

Чому це важливо: 2 жовтня ЗМІ повідомили, що Генпрокуратура готує підозру Порошенку за статтею про зловживання владою.

9 жовтня очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що наразі немає проекту підозри про вчинення злочину п’ятим президентом Петром Порошенком.

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