Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у справах ДБР – адвокат
Ілля Новіков, адвокат експрезидента Петра Порошенка, заявив, що його клієнт не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі.
Джерело: інтерв’ю Новікова на "Радіо НВ"
Пряма мова: "Напевно рано говорити, що я його захищаю. Тому що Порошенко, при всій тій риториці, яку ми чуємо, він до цих пір поки ще не підозрюваний і не обвинувачуваний.
Він людина, у відношенні якого подано 13 заяв. Принаймні тих заяв, за якими зареєстровано виробництво, таким Андрієм Портновим. Він людина, щодо якої, керівництво ДБР висловлюється в такий риториці, виходячи з якої, можна порахувати, що у них є якісь плани з приводу того, щоб, можливо, навіть в найближчому майбутньому щось йому пред'явити. Але цього не було зроблено."
Деталі: Свою роль разом з колегами у справах за участі Порошенка Новіков охарактеризував як консультативну. "Тобто ми, все таки, команда юридичних радників, але не команда поки ще захисників", – сказав він.
Чому це важливо: 2 жовтня ЗМІ повідомили, що Генпрокуратура готує підозру Порошенку за статтею про зловживання владою.
9 жовтня очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що наразі немає проекту підозри про вчинення злочину п’ятим президентом Петром Порошенком.
Передісторія:
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну, після чого почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
- Наразі ДБР веде щонайменше 13 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більша частина з них була відкрила за заявам Портнова.
- 17 вересня суд за клопотанням ДБР наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав Порошенку.
- Справу стосовно "Кузні на Рибальському" також відкрили після заяви Портнова. За його версією, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через "Кузню", а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.
- 21 вересня п'ятий президент України заявив, що у діючої влади не вийде "запроторити Порошенка".