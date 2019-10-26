Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат

Илья Новиков, адвокат экс-президента Петра Порошенко, заявил, что его клиент не является подозреваемым или обвиняемым по любому уголовному делу.

Источник: интервью Новикова на "Радио НВ"

Прямая речь: "Наверное рано говорить, что я его защищаю. Потому что Порошенко, при всей той риторике, которую мы слышим, он до сих пор пока еще не подозреваемый и не обвиняемый.

Он человек, в отношение которого подано 13 заявлений. По крайней мере тех заявлений, по которым зарегистрировано производство, таким Андреем Портновым. Он человек, в отношении которого, руководство ГБР высказывается в такой риторике, исходя из которой, можно посчитать, что у них есть какие-то планы по поводу того, чтобы, возможно, даже в ближайшем будущем что-то ему предъявить. Но этого не было сделано."

Детали: Свою роль вместе с коллегами по делам с участием Порошенко Новиков охарактеризовал как консультативную. "То есть мы, все таки, команда юридических советников, но не команда пока еще защитников", – сказал он.

Почему это важно: 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

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