Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат

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Суббота, 26 октября 2019, 02:54

Илья Новиков, адвокат экс-президента Петра Порошенко, заявил, что его клиент не является подозреваемым или обвиняемым по любому уголовному делу.

Источник: интервью Новикова на "Радио НВ"

Прямая речь: "Наверное рано говорить, что я его защищаю. Потому что Порошенко, при всей той риторике, которую мы слышим, он до сих пор пока еще не подозреваемый и не обвиняемый. 

Он человек, в отношение которого подано 13 заявлений. По крайней мере тех заявлений, по которым зарегистрировано производство, таким Андреем Портновым. Он человек, в отношении которого, руководство ГБР высказывается в такой риторике, исходя из которой, можно посчитать, что у них есть какие-то планы по поводу того, чтобы, возможно, даже в ближайшем будущем что-то ему предъявить. Но этого не было сделано."

Детали: Свою роль вместе с коллегами по делам с участием Порошенко Новиков охарактеризовал как консультативную. "То есть мы,  все таки, команда юридических советников, но не команда пока еще защитников", – сказал он.  

Почему это важно: 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

Предыстория:

  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
  • В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
  • 21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".  

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Порошенко ГБР Труба Портнов


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